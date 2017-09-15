Bank VTB (Azerbaijan) реализовал еще один социальный проект

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ BankVTB (Azerbaijan) помог детям из приюта "Умид Йери" в подготовке к новому учебному году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Сотрудники банка побывали в гостях у детей, пообщались с ними и лично вручили им подарки. Дети – учащиеся 1 - 9 классов - получили от сотрудников банка ранцы, учебники, тетради, дневники, пеналы, другие необходимые для школы принадлежности и осеннюю обувь.

Член правления, директор департамента рисков и мониторинга BankVTB (Azerbaijan) Вадим Клименко отметил: "Реализация социальных проектов стала доброй традицией, которой банк уделяет особое внимание. Мы рады, что сегодня у нас есть возможность внести свою лепту в процесс развития детей. Желаем им успехов в учебе".

Напомним, что в январе текущего года BankVTB (Azerbaijan) оборудовал для воспитанников этого приюта компьютерный класс, отремонтировав и полностью оснастив его необходимой техникой и мебелью.