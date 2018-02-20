Bank VTB (Azerbaijan) предлагает новую услугу по денежным переводам

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) предлагает клиентам новую услугу по денежным переводам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Теперь владельцы карт банка могут переводить средства посредством банкоматов Bank VTB (Azerbaijan) со своей карты на карту любого местного банка. Основным преимуществом этой услуги является то, что перевод возможен даже на карты банков, обслуживаемые разными процессинговыми компаниями.

Воспользоваться услугой могут держатели всех карт Bank VTB (Azerbaijan). Переводы можно осуществить в манатах, долларах, евро и рублях. При одинаковой валюте карт отправителя и получателя сумма операций не ограничена. В случае различных валют максимальная сумма перевода составляет 1 000 долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте). Комиссия за перевод составляет 1% (мин. 2 AZN/USD/EUR,100 RUB) от суммы перевода.

Перевод производится мгновенно – в течение нескольких минут денежные средства станут доступны получателю перевода.