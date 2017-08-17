Bank VTB (Azerbaijan) предлагает корпоративным клиентам воспользоваться услугой овердрафта

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) предлагает предпринимателям краткосрочный кредитный продукт овердрафт со сроком от 1 до 30 дней.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Овердрафт – краткосрочный кредит, который предоставляется автоматически при недостатке средств, возникающем в силу временного разрыва в обороте денежных средств на расчетном счете клиента.

Услугой овердрафт могут воспользоваться как юридические, так и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Для этого клиентам банка необходимо установить лимит и заполнить анкету. Для компаний, которые не являются клиентами банка, дополнительно потребуется предоставить справку об оборотах по счетам в другом банке, а после подтверждения возможности предоставления услуги - открыть расчетный счет в Bank VTB (Azerbaijan).

Данный продукт предоставляется по упрощенной процедуре и минимальному пакету документов. Принятие решения и выдача овердрафта осуществляется оперативно, за максимально короткий срок. Лимит по овердрафту определяется индивидуально, с учетом потребностей клиента.

Отметим, что ОАО Bank VTB (Azerbaijan) является дочерним банком ОАО VTB Bank. Акционеры Bank VTB (Azerbaijan): ОАО VTB Bank и ОАО AtaHolding. ОАО оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.