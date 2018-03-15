Bank VTB (Azerbaijan)поздравил победителя акции "Баку-Москва"

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В головном офисе Bank VTB (Azerbaijan) состоялось награждение победителя акции "Баку-Москва".

Им стал Фарис Халилов, который получил в качестве приза авиабилет по направлению Баку-Москва-Баку. От имени банка победителя поздравил начальник Управления развития сети Bank VTB (Azerbaijan) Парвиз Расулов.

Победитель акции отметил: "Это было неожиданностью для меня. Приятно получать такого рода подарки. Тем более участвовать в акции было достаточно просто – нужно было совершать безналичные платежи по карте Баку-Москва. Благодарен банку за такой приятный подарок".

Специальная акция была запущена банком в преддверии Нового года для владельцев карт "Баку-Москва". Согласно условиям акции, владелец карты, совершивший больше всего безналичных операций, в период с 11 декабря 2017года по 31 января 2018-го становился обладателем авиабилета. При этом даты вылета и возврата победитель выбирал сам.

Карта "Баку-Москва" - это дебетовая карта со сроком действия 24 или 36 месяцев, предназначенная не только для совершения безналичных платежей и снятия наличных, но и для накопления денежных средств. Карту можно открыть в манатах, евро, долларах и рублях. На остаток по счету начисляется процентный доход от 0,5% до 4,5% годовых в зависимости от валюты. Также эта карта предусматривает Cash Back в размере 0,5%.