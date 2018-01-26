Bank VTB (Azerbaijan) подключился к еще одной платежной системе

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) для удобства своих клиентов подключился к еще одной системе платежных терминалов - Express Pay, которая позволяет клиентам погашать свои кредиты, не посещая офисы банка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Для этого необходимо в терминале Express Pay в разделе "Банки" выбрать Bank VTB (Azerbaijan). Далее необходимо ввести один из 3 параметров - пинкод клиента, номер кредитного договора, последние 6 цифр кредитной карты. После этого можно производить оплату. По завершении операции клиент получает чек, подтверждающий платеж.

Посредством терминала можно оплачивать любые кредиты. Оплата задолженности производится только в манатах (долларовые кредиты оплачиваются в манатном эквиваленте).

Оплата по терминалам Express Pay доступна в любое время. Платежи, произведенные после 17:00 и в нерабочие дни, будут зачисляться на счет на следующий рабочий день.

Таким образом, на сегодняшний день в распоряжении клиентов Bank VTB (Azerbaijan) находятся такие каналы оплат, как платежные терминалы Е-manat, Milli-Ön, Easy Pay, ExpressPay, а также онлайн-системы www.hesab.az, www.e-pul.az, www.kassam.az. Также клиенты могут осуществлять платежи посредством интернет и мобильного банкинга – VTB Online и VTB Mobile.