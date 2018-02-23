Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) объявляет тендер на приобретение пластика для изготовления платежных карт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе банка по адресу пр. Хатаи 38, Меценат Плаза. Конкурсная заявка должна быть представлена до 2 марта не позднее 16:00 в головной офис банка.

Контактное лицо - секретарь тендерного комитета Эльшан Махмудов (Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233) Факс: 012 437-71-21).