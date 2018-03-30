Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) объявляет тендер на приобретение технической поддержки IBM Integration Bus на 1 год.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлена до 4 апреля 2018 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, Bank VTB (Azerbaijan), АZ 1008.

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе банка по указанному адресу.

Контактное лицо: Эльшан Махмудов (Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233; Факс: 012 437-71-21; Moб.: 055 212-03-31).