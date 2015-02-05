​Bank Tecnique увеличил ипотечное кредитование

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Активы азербайджанского ОАО Bank Tecnique за 2014 год выросли на 16,7% и по состоянию на 1 января текущего года составили 608,726 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на головной офис банка, за отчетный год кредитный портфель вырос на 32,5% и на начало года составил 434,727 млн. манатов. Из них 24,05% или 104,559 млн. манатов приходится на долю кредитов сроком до 12 месяцев, 75% или же 330,168 млн. манатов - кредитов сроком более 12 месяцев.

Объем потребительского кредитования, составляющего 30,56% или 132,864 млн. манатов от совокупного кредитного портфеля, вырос на 58,84%. Автокредитование за данный период сократилось на 32,11%, составив 10,111 млн. манатов.

Объем ипотечных кредитов в структуре кредитного портфеля по сравнению с предыдущим годом вырос в 2,97 раза и составил 93,99 млн. манатов. Из них по линии Ипотечного фонда Азербайджана (АИФ) выдано кредитов на сумму 24,687 млн. манатов, что на 4,97% меньше аналогичного показателя годом ранее.

За рассматриваемый период депозитный портфель банка сократился на 2,37% и на 1 января 2015 года составил 303,369 млн. манатов, а объемы вкладов населения в банке, напротив, выросли на 6,62% в годовом исчислении и составили 169,471 млн. манатов.

На 1 января текущего года совокупный капитал Bank Tecnique составил 62,237 млн. манатов, уставный капитал - 75,1 млн. манатов.