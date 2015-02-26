Bank Technique повысил ставки по вкладам

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Bank Technique повысило ставки по вкладам физических лиц на 1-3%. Повышение затронуло депозиты в национальной валюте и евро.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, годовая ставка по вкладу Standart (Стандартный) в национальной валюте повысилась с 10% до 12%. При размещении вклада на пятилетний срок, процентные выплаты составят уже 16% годовых. Также повышены процентные ставки вклада Standart в евро – с 7 до 8% годовых.

Помимо этого, Bank Technique, принимая во внимание решение Азербайджанского фонда страхования вкладов о повышении максимального уровня процентной ставки по застрахованным вкладам с 9 до 12%, соответственно повысил процентные ставки по вкладу Sığortalı (Страховой) до 12% годовых. Напомним, что ранее этот показатель равнялся 9%.

Также Банк принял решение о повышении процентных ставок в национальной валюте по вкладу Tələbli (До востребования) с 4 до 6% годовых.

В сторону повышения изменены и ставки по перечисленным видам вкладов при закрытии вкладного счета раньше срока. В этих случаях процентная ставка повышена до 2%.

Другие условия депозитных вкладов остались неизменными.