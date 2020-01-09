Bank Standard выплатил 4 млн манатов компенсаций по незастрахованным вкладам

Сегодня проходит очередное заседание Кредиторского комитета ЗАО Bank Standard, которое находится в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, встреча проходит в административном здании Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) по адресу г. Баку, Хатаинский район, проспект Бабека, 16.

По словам заместителя исполнительного директора Фонда Вугара Абдуллаева, Bank Standard планирует выплатить 6,7 млн манатов 15 650 физическим лицам, имеющим в банке незастрахованные вклады на сумму до 10 тыс. долларов (17 тыс. манатов): "Уже 565 человек получили компенсации примерно на сумму 4 млн манатов".

Напомним, что ADIF пообещал в первую очередь вернуть средства 42 тыс. физических лиц, имеющим в банке незастрахованные вклады на сумму до 10 тыс. долларов.