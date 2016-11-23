Bank Standard ликвидируется при участии международных консультантов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Члены Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР), руководство Фонда страхования вкладов, юридической компании BM Morrison и аудиторской компании KPMG провели заседание, посвященное плану ликвидации ЗАО Bank Standard. Об этом сообщили Report в ПНФР.

По словам председателя Совета директоров Палаты Руфата Асланлы, выплачено более 90% компенсаций по застрахованным вкладам Bank Standard, лишенного лицензии 1 октября 2016 года. Компенсации по незастрахованным вкладам и средствам других кредиторов будут выплачиваться в порядке очередности после реализации ликвидных активов Bank Standard. По его словам, в целях обеспечения прозрачности и защиты интересов кредиторов будет обеспечено их участие в процессе ликвидации.

На заседании состоялись обсуждения дальнейших шагов по завершению процедуры банкротства. Отмечено, что крайний срок регистрации требований кредиторов установлен 12 декабря 2016 года. После проверки требования будут предъявлены в суд для утверждения реестра кредиторов.

К плану ликвидации Bank Standard привлечена юридическая компания BM Morrison. К оценке активов, пассивов и внебалансовых обязательств банка привлечена международная аудиторская компания KPMG.