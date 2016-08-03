Bank Standard начинает возвращение крупных депозитов

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня начинается реализация первого этапа программы по оздоровлению (санации) ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении банка.

Согласно информации, программа санации, подготовленная новым руководством, назначенным в целях решения финансовых проблем в Bank Standard, предусматривает повышение ликвидности банка, обеспечение качества и долгосрочной устойчивости активов, капитала, а также поэтапное возвращение вкладов населения в банке в полном объеме.

Программа по оздоровлению наряду с выполнением обязательств перед клиентами, выступает также как часть стратегии будущего устойчивого развития банка и направлена на укрепление роли одной из крупных финансовых институтов страны на рынке. Процесс оздоровления банка будет проводиться поэтапно.

В рамках первого этапа программы санации будут безлимитно выплачены средства по текущим/карточным счетам физических лиц и по вкладам, срок которых истек в 2016 году, до 30 тыс. манатов (или в эквиваленте в иностранной валюте).

По выплате средств по текущим/карточным счетам физических лиц и по вкладам, срок которых истек в 2016 году, свыше 30 тыс. манатов (или в эквиваленте в иностранной валюте), предусмотрено несколько предложений. Клиентам будет предоставлена дополнительная информация о разработанных предложениях.

План мероприятий по вкладам, срок которых истекает после 2016 года, будет подготовлен в рамках второго этапа программы оздоровления, который будет осуществлен в 2017 году, и будет представлен до конца этого года.

В рамках программы санации будет восстановлена деятельность пластических карт ЗАО Bank Standard как в стране, так и за ее пределами. С указанной даты юридические лица могут проводить неограниченное число операций по текущим счетам в Bank Standard.