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Банк Societe Generale получил свыше 300 млн евро за свои активы в России

Банк Societe Generale получил свыше 300 млн евро за свои активы в России Французский банк Societe Generale завершил продажу своих активов в России, получив за них 301 млн евро в конце июля.
Финансы
1 августа 2024 г. 15:34
Банк Societe Generale получил свыше 300 млн евро за свои активы в России

Французский банк Societe Generale завершил продажу своих активов в России, получив за них 301 млн евро в конце июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежеквартальном отчете финансовой группы.

"В конце июля 2024 года Societe Generale получил 301 млн евро в рамках реализации последних активов в России, связанных с его прежним присутствием в стране, через Росбанк. Эти подверженные риску обязательства, которые были оценены в нулевую сумму или зарезервированы на счетах группы, были возмещены в соответствии с действующими правилами и после одобрения различными компетентными регулирующими органами", - говорится в отчете.

В апреле 2022 года Societe Generale объявила о прекращении деятельности в РФ и о продаже своей доли в Росбанке российской компании "Интеррос" Владимира Потанина. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, "Роснефти", "Газпрома", "Норникеля" и других российских компаний.

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Версия на английском языке Societe Generale reaps €301 million from Russian asset sale

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