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Банк России установил новый порядок снятия наличной валюты

Банк России установил новый порядок снятия наличной валюты Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.
Финансы
9 марта 2022 г. 14:30
Банк России установил новый порядок снятия наличной валюты

Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.

В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи", - сказано сообщении.

Кроме того, регулятор сообщил, что граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

"Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение", - говорится в сообщении Центробанка.

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Версия на английском языке Bank of Russia establishes new procedure for withdrawing cash

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