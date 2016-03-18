​Банк России сохранил ключевую ставку стабильной

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Банк России на сегодняшнем очередном заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Банк России не смягчал денежно-кредитную политику более полугода - в прошлом году регулятор поэтапно снижал ставку, однако с августа она "застыла" на уровне 11% годовых.

"Инфляционные риски остаются высокими, несмотря на некоторую стабилизацию на финансовых и товарных рынках и замедление инфляции", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Отметим, что инфляция в России в годовом выражении уже замедлилась до 7,9% с 9,8% по итогам января. По прогнозу минэкономразвития, этот тренд продолжится, и к концу марта она опустится до 7,5-7,6%. Резкое замедление инфляции дает основание полагать, что Банк России снизит ключевую ставку на очередном заседании.