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    ​Банк России сохранил ключевую ставку стабильной

    Банк России может снизить ключевую ставку на очередном заседании

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Банк России на сегодняшнем очередном заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Банк России не смягчал денежно-кредитную политику более полугода - в прошлом году регулятор поэтапно снижал ставку, однако с августа она "застыла" на уровне 11% годовых.

    "Инфляционные риски остаются высокими, несмотря на некоторую стабилизацию на финансовых и товарных рынках и замедление инфляции", - говорится в пресс-релизе регулятора.

    Отметим, что инфляция в России в годовом выражении уже замедлилась до 7,9% с 9,8% по итогам января. По прогнозу минэкономразвития, этот тренд продолжится, и к концу марта она опустится до 7,5-7,6%. Резкое замедление инфляции дает основание полагать, что Банк России снизит ключевую ставку на очередном заседании. 

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