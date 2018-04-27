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    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Банк России 27 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Центробанка по итогам совета директоров.

    На предыдущем совете директоров 23 марта регулятор снизил ставку до 7,25 с предыдущего уровня в 7,5% на фоне рекордно низкой инфляции.

    Новое решение о ставке принималось в резко изменившихся условиях - 6 апреля США ввели против России новые санкции, обрушив российские ценные бумаги и ослабив рубль. В целом инфляция остается на низком уровне, подчеркивает ЦБ.

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