Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Центробанк (ЦБ) РФ в пятницу, 16 февраля, принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16%.

Центробанк (ЦБ) РФ в пятницу, 16 февраля, принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16%.

Как передает Report со ссылкой на газету "Известия", об этом говорится в сообщении регулятора.

"Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - отмечается в заявлении ЦБ.

Регулятор уточнил, что прогноз инфляции на текущий год находится на уровне 4-4,5%. Как указано, ее возвращение к целевому показателю в 4% в 2024 году предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий.