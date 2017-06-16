Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 9% годовых.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, аналитики были уверены, что ЦБ продолжит снижать ставку, так как уже дал рынку соответствующий сигнал. Однако их мнения о величине снижения разделились: одни считали, что в таких условиях ЦБ предпочтет иметь некий запас по жесткости; другие отмечали, что снижение ставки сразу на 0,5 процента несколько ослабит рубль, что полезно для бюджета. По их мнению, ЦБ поэтапно снизит ставку до 8,25% в этом году.

Аналитическая группа Report полагает, что снижение ставки не окажет значимое воздействие на курс рубля.