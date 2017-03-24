Банк России снизил ключевую ставку

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25% - до 9,75% годовых.

Как сообщает Report, решение вступит в силу 27 марта. Напомним, что в последний раз регулятор снижал ставку на 0,5% в сентябре прошлого года.

"Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности: Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем", - говорится в комментарии ЦБ.

Банк России будет оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики относительно прогноза и допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II–III кварталах текущего года.