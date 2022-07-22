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Банк России снизил ключевую ставку до 8%

Банк России снизил ключевую ставку до 8% Банк России на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на полтора процентных пункта — до 8% годовых.
Финансы
22 июля 2022 г. 14:37
Банк России снизил ключевую ставку до 8%

Банк России на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на полтора процентных пункта — до 8% годовых.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции", — сказано в сообщении.

Аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки на один процентный пункт — до 8,5%.

Напомним, что на предыдущем заседании совета директоров Банк России вернул ставку на досанкционный уровень — 9,5%, шаг снижения составил 1,5%.

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