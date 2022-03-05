Банк России предупредил о возможном замедлении работы системы быстрых платежей

Банк России предупреждает о возможном увеличении срока проведения операций через систему быстрых платежей (СБП) из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров.

Банк России предупреждает о возможном увеличении срока проведения операций через систему быстрых платежей (СБП) из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Банка России.

"В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы системы быстрых платежей. Часть операций может проходить медленнее или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств", - предупреждает регулятор.

В настоящее время операционный платежный и клиринговый центр СБП - Национальная система платежных карт (НСПК) взаимодействует с телеком-провайдерами по текущей ситуации.