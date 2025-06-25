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Банк России предлагает начать массовое использование цифрового рубля с осени 2026 года

Банк России предлагает начать массовое использование цифрового рубля с осени 2026 года Банк России предлагает начать массовое использование цифрового рубля с осени 2026 года
Финансы
25 июня 2025 г. 15:04
Банк России предлагает начать массовое использование цифрового рубля с осени 2026 года

Банк России направил предложение в Госдуму о массовом внедрении цифрового рубля с сентября 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка.

Так, согласно предложению, крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе.

"С этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

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