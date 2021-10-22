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Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% Банк России шестой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на 0,75 п. п., до 7,5% годовых, и дал сигнал о ее возможном дальнейшем повышении.
Финансы
22 октября 2021 г. 15:57
Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%

Банк России шестой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на 0,75 п. п., до 7,5% годовых, и дал сигнал о ее возможном дальнейшем повышении.

Как сообщает Report, это следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 п. п., до 7,5% годовых", - отмечается в пресс-релизе регулятора.

Напомним, Банк России 19 марта текущего года повысил учетную ставку с 4,25% до 4,5%, 23 апреля - с 4,5% до 5%, 11 июня - с 5% до 5,5%, 23 июля - с 5,5% до 6,5%, 10 сентября - с 6,5% до 6,75%.

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