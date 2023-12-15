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Банк России повысил ключевую ставку до 16%

Банк России повысил ключевую ставку до 16% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.
Финансы
15 декабря 2023 г. 14:53
Банк России повысил ключевую ставку до 16%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении регулятора.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре", - отмечается в сообщении.

ЦБ РФ фиксирует признаки замедления активности в отдельных сегментах кредитного рынка, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. "Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - отмечает регулятор.

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