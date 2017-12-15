Банк России понизил ключевую ставку

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение снизить ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. С учетом этого Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов", - сообщается на сайте регулятора.

Отметим, что решение регулятора отличается от прогноза финансовых рынков, которые ждали снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Report сообщает, что на фоне новости рубль упал на 0,43%, до 59 RUB/USD.