Банк России понизил ключевую ставку до 14%

Центральный банк России по итогам очередного заседания совета директоров принял решение снизить ключевую ставку до 14% годовых с 17%, установленных в начале апреля.

Центральный банк России по итогам очередного заседания совета директоров принял решение снизить ключевую ставку до 14% годовых с 17%, установленных в начале апреля.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14% годовых", — сообщает Центробанк.

Напомним, что в начале апреля регулятор также принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17% годовых.

В конце февраля на фоне начала спецоперации на Украине Банк России резко повысил ставку до 20% годовых.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности", — отмечает регулятор.