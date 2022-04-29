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Банк России понизил ключевую ставку до 14%

Банк России понизил ключевую ставку до 14% Центральный банк России по итогам очередного заседания совета директоров принял решение снизить ключевую ставку до 14% годовых с 17%, установленных в начале апреля.
Финансы
29 апреля 2022 г. 14:36
Банк России понизил ключевую ставку до 14%

Центральный банк России по итогам очередного заседания совета директоров принял решение снизить ключевую ставку до 14% годовых с 17%, установленных в начале апреля.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14% годовых", — сообщает Центробанк.

Напомним, что в начале апреля регулятор также принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17% годовых.

В конце февраля на фоне начала спецоперации на Украине Банк России резко повысил ставку до 20% годовых.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности", — отмечает регулятор.

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Версия на английском языке Bank of Russia lowers key rate to 14%

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