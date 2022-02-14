Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР

В 2021 году Банк ВТБ выплатил Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР) дивиденды в размере 481,3 млн рублей или 6,5 млн долларов США.

В 2021 году Банк ВТБ выплатил Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР) дивиденды в размере 481,3 млн рублей или 6,5 млн долларов США.

Об этом сообщили в ГНФАР в ответ на запрос Report.

По данным, это на 81% больше, чем в 2020 году, когда объем дивидендов составил 265,9 млн рублей (3,4 млн долларов США).

Напомним, что согласно новой инвестиционной политике ГНФАР, утвержденной в 2012 году, в его инвестиционный портфель вошли такие финансовые инструменты, как акции, недвижимость и золото. В этих рамках фонд приобрел около 3% акций российского банка, вложив 500 млн долларов.