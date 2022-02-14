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Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР

Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР В 2021 году Банк ВТБ выплатил Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР) дивиденды в размере 481,3 млн рублей или 6,5 млн долларов США.
Финансы
14 февраля 2022 г. 17:54
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР

В 2021 году Банк ВТБ выплатил Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР) дивиденды в размере 481,3 млн рублей или 6,5 млн долларов США.

Об этом сообщили в ГНФАР в ответ на запрос Report.

По данным, это на 81% больше, чем в 2020 году, когда объем дивидендов составил 265,9 млн рублей (3,4 млн долларов США).

Напомним, что согласно новой инвестиционной политике ГНФАР, утвержденной в 2012 году, в его инвестиционный портфель вошли такие финансовые инструменты, как акции, недвижимость и золото. В этих рамках фонд приобрел около 3% акций российского банка, вложив 500 млн долларов.

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Версия на английском языке Russian bank almost doubles dividend payment to SOFAZ
Версия на азербайджанском языке Rusiya bankı ARDNF-ə dividend ödənişini 2 dəfəyə yaxın artırıb

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