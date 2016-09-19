Банк России отозвал лицензию у двух банков

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Банк России отозвал лицензию у Регионального коммерческого банка (РКБ) и Росинтербанка.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, решение об отзыве лицензии у Регионального коммерческого банка регулятор принял в связи с неисполнением финансовой организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.

По состоянию на 1 сентября РКБ занимал 404-е место по активам, объем которых равен 2,9 млн. рублей.

Росинтербанк по состоянию на 1 августа занимал 68-е место в российской банковской системе. По последним данным финансовой отчетности, в нем хранилось свыше 55 млрд. руб. Еще в четверг, 15 сентября, ЦБ назначил временную администрацию в Росинтербанк. Такое решение было принято в связи с "неустойчивым финансовым положением" финансовой организации и "наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков", говорится в сообщении регулятора.