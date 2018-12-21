Банк России отозвал лицензии у двух банков

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух российских банков - Руссобанка и Донхлеббанка.

Об этот сообщает Report со ссылкой на сайт регулятора.

По данным, Руссобанк на 1 ноября занимал 263-ое место в банковской системе, Донхлеббанк — 294-ое место.

Уточняется, что отзыв лицензии у Донхлеббанка вызван значительным снижением собственного капитала, что дает основания для мер по предупреждению банкротства. В работе Руссобанка установлены нарушения законодательства в области “отмывания денег” и финансирования терроризма. Также в деятельности банка были выявлены сомнительные транзакции.