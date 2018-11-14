Банк России отозвал лицензии у двух банков

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "УМ-Банк" и регионального акционерного коммерческого банка "Москва".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным регулятора, УМ-Банк размещал в низкокачественные активы привлеченные денежные средства населения. Также банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, а чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, кредитная организация осуществляла непрозрачные для надзорного органа операции, которые были направлены на искусственное поддержание величины капитала.

Как отмечает регулятор, в деятельности банка "Москва" установлены неоднократные нарушения нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По данным отчетности, по величине активов на 1 ноября УМ-Банк занимал 293-е место, а банк "Москва" 431-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.