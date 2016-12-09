Банк России отозвал лицензии еще у четырех банков

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Банк России отозвал лицензии еще у четырех российских банков - М2М Прайвет Банка, Вега-банка, Международного банка развития и банка "Русский финансовый альянс". Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

М2М Прайвет Банк, по данным на 1 ноября 2016 года, занимал 164-е место в банковской системе России по величине активов. По информации ЦБ, кредитная организация размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

Вега-банк на по величине активов на 1 ноября занимал 304-е место в банковской системе России. Лицензия банка отозвана из-за несоблюдения требований законодательства.

Международный банк развития на 1 ноября текущего года по величине активов занимал 423-е место в банковской системе России. По сообщению регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

"Русский финансовый альянс" по величине активов занимал 545-е место в российской банковской системе. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. При этом она игнорировала требования надзорного органа о представлении в ЦБ достоверной отчетности, отражающей ее реальное финансовое положение, отмечает регулятор.

Отметим, что М2М Прайвет Банк, Вега-банк и Международный банк развития являются участниками системы страхования вкладов.