Банк России отказался от евро в пользу золота

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Банк России (ЦБ) за последние 10 лет серьезно изменил политику управления золотовалютными резервами страны. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, в первую очередь это касается сокращения доли евро с 40% до 26% и увеличения объема золота с 8 млрд до 73,6 млрд долларов, согласно данным ЦБ.

В I квартале года доля евро в резервах Банка России упала до рекордно низкой отметки 25,7%, хотя доля долларовой части за последние 10 лет оставалась на одном уровне в 40-49%. Всего на конец сентября под управлением ЦБ находилось 424 млрд долларов.

Согласно данным ЦБ, вложения в евро за последние кварталы приносило только убытки. За первые три месяца года убытки по евро составили 0,38% при доходе по долларовым активам в 0,54%.

Большая часть закупок золота Банком России пришлась на последние 2 года, но аналитики называют такую стратегию российского ЦБ консервативной, поскольку доля золота в других золотовалютных резервах ЦБ мира оказалась ниже почти в два раза.

Отметим, что в первом полугодии доля долларовых активов в золотовалютных резервах Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) составила 47,3%, евро - 35,9%, золота - 3,5%. По данным Всемирного золотого совета, ГНФАР полностью распродал свои золотые резервы. ГНФАР 4 августа опроверг эту информацию, заявив, что золотые резервы фонда остались неизменными.