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    Банк России оставил ключевую ставку стабильной

    В России сохраняются высокие инфляционные ожидания

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Совет директоров Банка России на заседании 28 октября 2016 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. 

    Как передает Report, динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу, говорится в сообщении регулятора.

    Отмечается, что значительный вклад в снижение темпов роста потребительских цен вносят временные факторы, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым.

    Напомним, что в сентябре ЦБ понизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 10% годовых.

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