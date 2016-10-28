Банк России оставил ключевую ставку стабильной

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Совет директоров Банка России на заседании 28 октября 2016 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых.

Как передает Report, динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу, говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что значительный вклад в снижение темпов роста потребительских цен вносят временные факторы, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым.

Напомним, что в сентябре ЦБ понизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 10% годовых.