Банк России намерен ограничить права требования на возврат долга

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Банк России в рамках борьбы с нелегальными кредиторами предлагает лишить их права требовать от заемщика возврата долга, в том числе в судебном порядке.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", планируется запретить продавать долги кому-либо, кроме профессиональных кредиторов или коллекторов.

Регулятор подготовил поправки к законам "О потребительском кредите" и "О микрофинансовой деятельности", по которым нелегальные кредиторы не смогут требовать от граждан возврата займов. Так ЦБ пытается пресечь практику массовой выдачи нелегальных кредитов населению и взыскания их затем через суд.

Рынок "черного кредитования" оценивается сейчас в 100 млрд рублей (2,54 млрд манатов) в год.