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    Банк России намерен ограничить права требования на возврат долга

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Банк России в рамках борьбы с нелегальными кредиторами предлагает лишить их права требовать от заемщика возврата долга, в том числе в судебном порядке.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", планируется запретить продавать долги кому-либо, кроме профессиональных кредиторов или коллекторов.

    Регулятор подготовил поправки к законам "О потребительском кредите" и "О микрофинансовой деятельности", по которым нелегальные кредиторы не смогут требовать от граждан возврата займов. Так ЦБ пытается пресечь практику массовой выдачи нелегальных кредитов населению и взыскания их затем через суд.

    Рынок "черного кредитования" оценивается сейчас в 100 млрд рублей (2,54 млрд манатов) в год.

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