Банк России меняет курсовую политику

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/. Банк России с сегодняшнего дня отказался от политики сохранения официального курса рубля в рамках валютного коридора (бивалютная корзина). Как передает Report, курс рубля по отношению к доллару и евро будет формироваться под воздействием рыночных факторов, таким образом страна перейдет к политике плавающего курса.

По мнению группы аналитиков Report, это является логическим следствием решения об отказе от совершения неограниченных валютных интервенций. Отметим, что руководство Центрального банка приняло решение о том, что валютные операции будут проводиться в любое время и в необходимом объеме и это будет зависеть от текущего состояния рынка и баланса спроса и предложения.

"Параллельно с этим правительственные источники сообщают, что прогнозируется падение курса доллара с 45 до 42 рублей. Но очевидно, что в условиях падения цены на нефть нет никаких макроэкономических предпосылок для укрепления рубля, и если до сегодняшнего дня курс рубля был относительно стабильным за счет валютных интервенций, то после отказа от валютного коридора и валютных интервенций он может снизиться еще больше", - считают эксперты Report.

Кроме этого, Банк России намерен ограничить предоставление коммерческим банкам рублевой ликвидности. В Центральном банке считают, что эти средства используются для спекулятивных игр на валютном рынке, что повышает спрос на валюту. "В сегодняшней ситуации падение связано больше с макроэкономическими факторами и, в первую очередь, с падением цен на нефть. В такой ситуации не кажется убедительным, что отмеченные выше решения Центрального банка окажут положительное воздействие на курс рубля", - заключили эксперты.