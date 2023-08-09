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Банк России 15 августа запустит пилотный проект с цифровым рублем

Банк России 15 августа запустит пилотный проект с цифровым рублем Банк России 15 августа запустит пилотный проект с цифровым рублем на реальных операциях.
Финансы
9 августа 2023 г. 12:46
Банк России 15 августа запустит пилотный проект с цифровым рублем

Банк России 15 августа запустит пилотный проект с цифровым рублем на реальных операциях.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на пресс-конференции заявила первый зампредседателя банка Ольга Скоробогатова.

"Мы долго готовились к началу пилота на реальных операциях. Он начнется 15 августа, буквально через несколько дней", - сказала она.

По ее словам, на начальном этапе регулятор будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будет участвовать 13 банков.

Регулятор начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране.

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