Банк Республика запускает кампанию "Расходы делим пополам"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Процесс выдачи зарплаты сотрудникам занимает много времени, приносит лишние траты и создаёт Вам кучу проблем? Необходимо решать вопросы, связанные с инкассацией, сбережением и хранением наличных денег? Для решения этих задач спешите подключиться к зарплатному проекту Банка Республика.

В связи с этим Банк Республика, уделяющий особое внимание корпоративному банкингу, запускает новую кампанию по зарплатному проекту под названием "Расходы делим пополам", в рамках которого клиенты смогут получит дополнительные преимущества и выгоды.

Согласно условиям кампании, которая продлится до 31 марта 2019 года, подключившиеся к зарплатному проекту Банка Республика со дня присоединения к проекту, получат 50% СКИДКУ на все операционные комиссии в течение 3 месяцев.

В течение 3 месяцев юридические лица смогут получить 50% скидку на следующие услуги и продукты:

переводы внутри страны;

переводы за границу во всех валютах;

обналичивание со счета по всем валютам;

комиссия за фонд заработной платы;

Составление платежных документов по запросу клиентов;

Плата за оборот POS-терминала;

Услуга электронной коммерции (E-commerce);

Выдача справок;

Выдача чековых книжек;

Другие транзакционные услуги

Кроме того, клиентам, которые впервые открывают счет в банке, в рамках кампании будет бесплатно предоставлено: Открытие счета, Зарплатные карты (на 5 лет), Бизнес-карты, Интернет-банкинг, Управление счетами и юридические услуги (юридическая поддержка по вопросам, связанным с зарплатным проектом).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.