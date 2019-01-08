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    Банк Республика запускает кампанию "Расходы делим пополам"

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Процесс выдачи зарплаты сотрудникам занимает много времени, приносит лишние траты и создаёт Вам кучу проблем? Необходимо решать вопросы, связанные с инкассацией, сбережением и хранением наличных денег? Для решения этих задач спешите подключиться к зарплатному проекту Банка Республика.

    В связи с этим Банк Республика, уделяющий особое внимание корпоративному банкингу, запускает новую кампанию по зарплатному проекту под названием "Расходы делим пополам", в рамках которого клиенты смогут получит дополнительные преимущества и выгоды.

    Согласно условиям кампании, которая продлится до 31 марта 2019 года, подключившиеся к зарплатному проекту Банка Республика со дня присоединения к проекту, получат 50% СКИДКУ на все операционные комиссии в течение 3 месяцев.

    В течение 3 месяцев юридические лица смогут получить 50% скидку на следующие услуги и продукты:

  • переводы внутри страны;
  • переводы за границу во всех валютах;
  • обналичивание со счета по всем валютам;
  • комиссия за фонд заработной платы;
  • Составление платежных документов по запросу клиентов;
  • Плата за оборот POS-терминала;
  • Услуга электронной коммерции (E-commerce);
  • Выдача справок;
  • Выдача чековых книжек;
  • Другие транзакционные услуги
    • Кроме того, клиентам, которые впервые открывают счет в банке, в рамках кампании будет бесплатно предоставлено: Открытие счета, Зарплатные карты (на 5 лет), Бизнес-карты, Интернет-банкинг, Управление счетами и юридические услуги (юридическая поддержка по вопросам, связанным с зарплатным проектом).

    Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.

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