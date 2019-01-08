Банк Республика запускает кампанию "Расходы делим пополам"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Процесс выдачи зарплаты сотрудникам занимает много времени, приносит лишние траты и создаёт Вам кучу проблем? Необходимо решать вопросы, связанные с инкассацией, сбережением и хранением наличных денег? Для решения этих задач спешите подключиться к зарплатному проекту Банка Республика.
В связи с этим Банк Республика, уделяющий особое внимание корпоративному банкингу, запускает новую кампанию по зарплатному проекту под названием "Расходы делим пополам", в рамках которого клиенты смогут получит дополнительные преимущества и выгоды.
Согласно условиям кампании, которая продлится до 31 марта 2019 года, подключившиеся к зарплатному проекту Банка Республика со дня присоединения к проекту, получат 50% СКИДКУ на все операционные комиссии в течение 3 месяцев.
В течение 3 месяцев юридические лица смогут получить 50% скидку на следующие услуги и продукты:
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.
Economic DepartmentАвтор новости