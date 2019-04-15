Банк Республика выбран ведущим банком, поддерживающим предпринимательство

12 апреля Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) провела 12-ю ежегодную церемонию награждения ведущих организаций в секторе микрофинансирования.

Банк Республика, реализовавший в 2018 году целый ряд проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, победил в номинации "Ведущая организация года, поддерживающая малое и среднее предпринимательство".

"От имени Банка Республика я хотел бы выразить нашу благодарность AMFA за оценку нашей деятельности. 2018 год был очень успешным для банка, о чем свидетельствуют хорошие финансовые результаты по всем направлениям бизнеса. Успехи, достигнутые в прошлом году, позволят нам с уверенностью смотреть в будущее и реализовать еще более амбициозные проекты", - отметил председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.

Напомним, что за последний год Банк Республика получил награды в различных направлениях: розничный банкинг, инновационный банкинг, финансовая грамотность, образование, КСО и т.д.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице фейсбук банка или позвонив по номеру 144.