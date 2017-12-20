Bank Respublika увеличивает уставный капитал более чем на 17%

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Агентство Moody’s установило рейтинг Bank Respublika по рискам контрагента на уровне B3. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Также, в связи со снижением капитала, которое связано с активной политикой банка по созданию резервов для предотвращения возможных кредитных рисков, агентство изменило рейтинг банка по другим параметрам. В частности, рейтинг базовой кредитной оценки банка снижен с B3 до Caa1.

По информации, полученной из Bank Respublika, акционеры банка, с целью продолжения устойчивого развития, договорились об очередном повышении уставного капитала на 10 млн манатов или 17,4%. Данное увеличение, наряду с улучшением прибыльности банка, будет способствовать пересмотру рейтинга в сторону повышения. В банке также отметили, что рейтинговым агентством был отмечен сильный запас ликвидности банка, а это является одним из основных параметров устойчивости финансовой организации.

Напомним, что Bank Respublika уже увеличивал свой капитал на 20 млн в сентябре 2016 года, который на сегодняшний день составляет 57,5 млн манат.

Bank Respublika начал свою деятельность 22 мая 1992 года на основе лицензии Национального банка Азербайджана и уже 25 лет предоставляет эффективные финансовые услуги клиентам.

В числе акционеров банка представлены два известных финансовых института Германии – Инвестиционная компания DEG, член банковской группы KfW (Немецкий государственный банк), и Sparkassen International Development Trust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.