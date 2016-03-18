Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ ЗАО Bank Respublika снижает тарифные ставки по банковским услугам.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте банка.

Согласно изменениям, отныне, если оплата таможенных пошлин на территории Азербайджанской Республики совершается пластиковыми картами Bank Respublika, комиссия составляет 0,1% вместо 0,2%.

Кроме того, банк в целях оказания поддержки предпринимателям освобождает своих корпоративных клиентов от уплаты комиссии за конвертацию во время расчетных операций в иностранной валюте. Отметим, что комиссия составляла 0,5%.