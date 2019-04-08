​Банк Республика провел социальную акцию в поселке Гузанлы

Банк Республика, осуществивший в прошлом году множество полезных социальных проектов, в рамках политики корпоративной социальной ответственности, провел очередную социальную акцию в поселке Гузанлы Агдамского района.

Так, в этот раз, при инициативе и организации руководителя Международной молодежной организации в Азербайджане Махбубы Мусаевой и представителя GAATES Илькина Алиева, при участии Исполнительной власти города Агдама, а также при поддержке Банка Республика была проведена акция по посадке деревьев «Шехиды не забываются» в память об Агдамских шехидах.

В начале, участники акции минутой молчания почтили память граждан, ставших шехидами по борьбе за территориальную целостность нашей республики. Затем организаторы и участники проекта посадили 538 деревьев, в память об Агдамских шехидах.

Согласно информации, полученной из Банка, в текущем году продолжится реализация разных проектов не только в области предпринимательства, но и в социальной сфере во благо общества.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.