Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан

Банк Республика провел очередную социальную акцию в преддверии праздника Рамазан, одного из священных праздников мусульманского мира.

Так, на этот раз сотрудники банка посетили детей из малообеспеченных семей, нуждающихся в лечении и специальном уходе, в центре развития детей "Чираг" в поселке Сарай. Представители банка поприветствовали 30 семей, которые пришли на встречу, поздравили их с наступающим праздником Рамазан и пожелали детям здоровья. Затем сотрудники банка раздали специальные праздничные подарки, состоящие из продуктов питания малоимущим семьям.

По сообщению банка, основная цель акции заключалась в создании праздничной атмосферы детям, информирование общественности о проблемах детей с ограниченными возможностями здоровья из малообеспеченных семей, чтобы добиться поддержки общественности.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.