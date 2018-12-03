Банк Республика продолжает продвигать безналичные платежи

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 1 декабря при финансовой поддержке Банка Республика, которая на местном рынке отличается успешной цифровой маркетинговой стратегией, а также при организационной поддержке Facemark.az состоялась Конференция по цифровому маркетингу (DMC).

Конференция, которая проходила под лозунгом "Переход в несложный мир" собрала до 800 экспертов по маркетингу, в том числе до 20 местных и иностранных спикеров. На мероприятии обсуждались измеримые и эффективные маркетинговые инструменты, а также маркетинговые тенденции нового года.

Выступивший на конференции директор Департамента маркетинга Банка Республика Али Дашдамиров рассказал о процессе создания рекламного ролика, который в течение короткого времени собрал больше миллиона просмотров и подчеркнул важность инфлюенсер-маркетинга в наши дни.

Затем Талех Юзбаев, сыгравший главную роль в ролике, показал премьеру второй части нашумевшего ролика.

Далее мероприятие продолжилось интересными выступлениями других участников.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.