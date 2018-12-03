Банк Республика продолжает продвигать безналичные платежи

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 1 декабря при финансовой поддержке Банка Республика, которая на местном рынке отличается успешной цифровой маркетинговой стратегией, а также при организационной поддержке Facemark.az состоялась Конференция по цифровому маркетингу (DMC).
Конференция, которая проходила под лозунгом "Переход в несложный мир" собрала до 800 экспертов по маркетингу, в том числе до 20 местных и иностранных спикеров. На мероприятии обсуждались измеримые и эффективные маркетинговые инструменты, а также маркетинговые тенденции нового года.
Выступивший на конференции директор Департамента маркетинга Банка Республика Али Дашдамиров рассказал о процессе создания рекламного ролика, который в течение короткого времени собрал больше миллиона просмотров и подчеркнул важность инфлюенсер-маркетинга в наши дни.
Затем Талех Юзбаев, сыгравший главную роль в ролике, показал премьеру второй части нашумевшего ролика.
Далее мероприятие продолжилось интересными выступлениями других участников.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
Economic DepartmentАвтор новости