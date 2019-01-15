“Банк Республика” продлил срок кампании по микрокредитам

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Банк Республика, завоевавший симпатию клиентов благодаря выгодным кампаниям, учитывая интерес предпринимателей, продлил срок кампании по агро и микро кредитам «Первая выгода 19-го», которая была запущена в прошлом году. Сейчас , любой желающий воспользоваться кредитной кампанией, может обратиться в Банк до 22 февраля 2019 года.

Предприниматели, которые планируют реализовать новые бизнес-планы или расширить свой бизнес в 2019 году, смогут получить агро и микрокредиты на сумму до 50 000 манат со СКИДКОЙ до 19%!

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.

Также, все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени, с помощи своих смартфонов воспользовавшись услугой WhatsAppКредит смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте.

Дайте своему бизнесу новое дыхание, выбирая Банк Республика!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.