​Bank Respublika продал часть доли в Baku Sigorta

ООО Ekolizinq стало акционером Baku Sigorta.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность страховщика.

Согласно документу, Bank Respublika, который до сих пор контролировал 57,9785% акций Baku Sigorta, продал 6,6843% своей доли лизинговой компании. В итоге, доля банка снизилась до 51,2943%.

Остальные акции Baku Sigorta по-прежнему принадлежат Diamond Motors, Subaru Azerbaijan и New Motor LLC (по 9,375%), Мураду Ариф оглу Рахимову (6,9653%) и Бехбуду Чингиз оглы Наджафову (6,9312%).

Напомним, что Baku Sigorta основана в 1994 году под названием Tural Sigorta, ребрендинг осуществлен в 2007 году. Его уставный капитал составляет 8 925 440 манатов.