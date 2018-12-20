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    Банк Республика признан самым активным банком 2018 года

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ 19 декабря Ассоциация банков Азербайджана (АБА) провела мероприятие под названием "Банковские награды-2018" для награждения членов и партнеров организации по различным номинациям.

    В мероприятии приняли участие представители банков, представители международных финансовых институтов страны, руководители экспертных групп, работающих при АБА и партнерских организаций.

    Банк Республика, реализовавший в 2018 году множество полезных и успешных социальных и образовательных проектов, мероприятий, посвященных финансовой грамотности, а также, предлагающий новые инновационные банковские продукты, признан самым активным банком страны по всем четырем номинациям:

    Корпоративная социальная ответственность

    Самый активный банк в поддержке образования

    Самый активный банк в повышении финансовой грамотности

    Член АБА, который внедряет инновационные платежные решения

    По сообщению банка, в новом году банк продолжит реализацию проектов по поддержке детей, лишенных родительской опеки, спорта, культуры и образования, в рамках программы корпоративной социальной ответственности.

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