Bank Respublika представил годовой отчет за 2016 год

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Bank Respublika представил общественности годовой отчет за 2016 год.

Как сообщили Report в банке, компания KPMG, проводившая аудит согласно международным стандартам отчетности (IFRS) за 2016 год, подтвердила адекватность и соответствие вышеуказанным стандартам отчетности, представленной банком за указанный период.

"Отчет банка отражает высокую ликвидность, низкую долю валютных кредитов в составе кредитного портфеля и значительно низкий уровень просроченных кредитов по сравнению с рынком. В отчете нашло свое отражение увеличение акционерного капитала в сентябре 2016-го года, которое было направлено на уменьшение влияния прогнозировавшихся на конец года убытков на размер совокупного капитала", - говорится в информации.

Согласно стандартам, зафиксированы события, произошедшие после отчетной даты. Среди них решение об очередном увеличении акционерного капитала от 28 марта 2017-го года. Данное решение согласовано с Палатой надзора за финансовыми рынками и находится на стадии осуществления.