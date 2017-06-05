Bank Respublika предлагает предпринимателям присоединиться к зарплатным проектам

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ ОАО Bank Respublika предлагает руководителям предприятий и организаций взаимовыгодное сотрудничество по зарплатным проектам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Согласно обновленным условиям, предприниматели, обратившиеся в банк по этим проектам, получат ряд льгот и преимуществ.

В рамках зарплатного проекта карточки MasterCard Standard, оснащенные чипами высокой степени безопасности, предоставляются без комиссии за обслуживание и на 5 лет. В широкой сети банкоматов обналичить средства с карты можно без взимания каких-либо процентов. Также, владельцы зарплатных карт от Bank Respublika могут без процентов обналичить средства в сети банкоматов Rabitabank.

Кроме того, для пользователей зарплатных карт банка предусмотрена выдача потребительских кредитов на льготных условиях. Абсолютно все карты Bank Respublika (в том числе и зарплатные) автоматически подключены к бонусной системе PayKart. Это означает, что при оплате карточкой в сети партнеров при каждой покупке будут начисляться "Пай" бонусы до 25% в зависимости от конкретного партнера.

Таким образом, при подключении к зарплатному проекту, помимо ряда преимуществ, руководители предприятий освобождают себя от надобности привлечения дополнительных ресурсов и экономят свое время. Для подключения к зарплатному проекту можно обратиться в любой из офисов банка.